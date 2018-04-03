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TSK: İdlib'e 8. gözlem noktası kuruldu

Genelkurmay Başkanlığından, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 8'incisi olan 12 No'lu gözlem noktasının tesis edildiği bildirildi.

TSK: İdlibe 8. gözlem noktası kuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK), İdlib gerginliği azaltma bölgesinde, gözlem noktalarından 8'incisi olan 12 No'lu gözlem noktasının tesis edildiği bildirildi.

Astana anlaşmaları kapsamında, TSK'nin 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 8'incisi olan 12 No'lu gözlem noktasının tesis edildiği belirtildi.

  • 03 Nisan 2018, Salı 18:12
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