15 Temmuz'da Samandıra Gişeleri'nde yaşanan olaylara ilişkin davada karar çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nce gerçekleştirilen 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında İstanbul'daki Samandıra Gişeleri'nin işgal edilmesine ilişkin 78 şüpheli hakkında yürütülen davada karar çıktı.

5 RÜTBELİYE AĞIR MÜEBBET, 17'SİNE MÜEBBET

Ali Öztürk başkanlığında toplanan İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi, 22 sanığın 5'ine ağırlaştırılmış müebbet, 17'sine ise müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, Yzb.Suat Can, Yzb.Serdar Erdoğan, Yzb.Serkan Kocapınar, Ütğm.Gökhan Mengeş ve Ütğm.Mustafa Özkula'nın "T.C.Anayasasının Öngördüğü Düzeni Cebir Şiddet Kullanarak Değiştirmeye Teşebbüs Etmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Diğer sanıklar; Astğm. Oğuz Gündoğdu, Astğm. Ahmet Sarıgülastğm, Yiğiter Dursun,Astsb. Kemal Özer,Astsb. Murat Göktürk,Astsb. Süleyman Şimşek,Astsb. Murat Kılıç,Uz.Çvş. Muhammet Anıl Bolat,Uz.Çvş. Süleyman Şentürk,Uz.Çvş. Hakan Dündar,Uz.Çvş. Sadık Karcı,Uz.Çvş. İbrahim Gürbunar,Uz.Çvş. Emir Bayram Büyük,Uz.Çvş. Mesut Kama,Uz.Çvş. Hasan Hüseyin Öner,Uz.Çvş. Ferat ÇAKIR, Ve Uz.Çvş. Mehmet Ali Gürcü'nün ise "T.C.Anayasasının Öngördüğü Düzeni Cebir Şiddet Kullanarak Değiştirmeye Teşebbüs Etmek" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi.

Ayrıca mahkeme, tüm sanıklar hakkında "TBMM'nin Görevini Yapmasını Cebir ve Şiddet Kullanarak Engellemeye Teşebbüs Etmek", "T.C.Hükümetinin Görevini Yapmasını Cebir ve Şiddet Kullanarak Engellemeye Teşebbüs Etmek", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek" suçlarından geçitli suç kuralları çerçevesinde ayrı ayrı ceza verilmesine yer olmadığı kararına vardı.

Bilindiği gibi, aynı dosyada tutuksuz olarak yargılanan er rütbesindeki 56 sanık hakkındaki dava daha önceden tefrik edilmişti.

NAZİF KARAMAN/SABAH