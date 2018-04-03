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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusça Tweet

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santralı'nın temeli için düzenlenen törende bir araya geldi. Temele ilk harç döküldü. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından Türkçe ve Rusça tweetler attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Rusça Tweet

Erdoğan Türkçe ve Rusça attığı tweet'lerde, "Ülkemizin 30 yıllık hayali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, 'nin kalkınması ve ile enerji iş birliğimiz adına tarihi bir yatırımdır. Bu yatırımın hayata geçirilmesinde emeği olan paydaşlara teşekkür ediyor, tüm yetkililerimizi tebrik ediyorum. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni 2023 itibariyle işletmeye alma hedefimiz doğrultusunda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Rusya ile bölgesel meseleler hususundaki iş birliğimizi de her geçen gün daha da artırarak sürdürmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.



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  • 03 Nisan 2018, Salı 18:44
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