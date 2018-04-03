İstanbul Emniyeti "Trol kredi" yöntemiyle son bir yılda 5 bin kişiyi dolandıran ve 10 milyon liralık haksız kazanç sağlayan organize çeteyi eş zamanlı baskınla çökertti. İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da beş ayrı ofise çağrı merkezi açan dolandırıcılık çetesinden 70 şüpheli yakalandı. 47 çete üyesi tutuklanırken şebekenin şöyle çalıştığı öğrenildi:
YÜZDE 98'İ KREDİ BEKLİYORDU Çete üyeleri bankalara kredi başvurusu yapan, kredilerinin çıkmasını bekleyen kişileri belirleyen ve kişisel bilgilerini elde eden çeteler, cep telefonlarına "Krediniz onaylandı" mesajı gönderdi. Dolandırıcılar, sözde onay kodu yolluyor ve PTT aracılığıyla ön ödeme istiyordu. Mağdurlar 500 ila bin lira yatırıyor, bir daha da dolandırıcılara kimseye ulaşamıyordu. İstanbul Siber Polisi'ne göre; bir diğer adı "Çağrı Merkezi Dolandırıcılığı" olan bu yöntemle paralarını çetelere ve dolandırıcılara kaptıran kişilerin yüzde 98'i gerçekten banka kredisi bekleyen kişilerdi.
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