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kampındaki fotoğrafları ortaya çıktı

önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin görülen davanın dosyasına, dikkat çekici fotoğraflar girdi.


Davanın firari sanığı ile 'ndaki patlama dahil bir çok saldırının planlayıcısı olduğu belirlenen ve 'ın sözde emiri olan 'ın DEAŞ kampındaki fotoğrafları ortaya çıktı. Bir kişinin Güneş tarafından infaz edilme anı da fotoğraflara yansıdı. Garı önünde 102 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davaya yarın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

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  • 03 Nisan 2018, Salı 15:28
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