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Milli tüfek komandoların hizmetinde

ve işçileri tarafından tasarlanıp üretilen Milli Piyade Tüfeği 76, komandolar tarafından her türlü eğitim ve operasyonda kullanılıyor



Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından seri üretimi yapılan Milli Piyade Tüfeği 76, lerde kullanılmaya başlandı.

ve işçisinin tasarlayıp ürettiği MPT 76, tüm testlerden başarıyla geçmesinin ardından seri olarak üretiliyor. Daha önce terörle mücadele operasyonlarında kullanılan milli tüfek, askeri birliklere de dağıtılıyor.

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  • 03 Nisan 2018, Salı 10:51
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