Milli tüfek komandoların hizmetinde





Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından seri üretimi yapılan Milli Piyade Tüfeği MPT 76, askeri birliklerde kullanılmaya başlandı.

Türk mühendis ve işçisinin tasarlayıp ürettiği MPT 76, tüm testlerden başarıyla geçmesinin ardından seri olarak üretiliyor. Daha önce terörle mücadele operasyonlarında kullanılan milli tüfek, askeri birliklere de dağıtılıyor.