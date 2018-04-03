Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gerçekleşti: Pakistanlı Malik R. Z., kendisi gibi Pakistan uyruklu ve akrabalığı olan 18 erkekle beraber yaşıyordu. Geçimini kağıt toplayarak sağlayan Malik, geçtiğimiz Mart ayının ilk haftası evinde duş aldığı sırada şüphelilerden Vakkas Y., Mubin H. ve Adiş A. çıplak görüntülerini çekti.