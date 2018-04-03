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'da akılalmaz olay

Bahçelievler'de yaşayan uyruklu 21 yaşındaki Malik R.Z. isimli şahıs aynı evde yaşadığı Pakistan uyruklu 18 kişinin tecavüzüne uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

İstanbulda akılalmaz olay

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gerçekleşti: lı Malik R. Z., kendisi gibi Pakistan uyruklu ve akrabalığı olan 18 erkekle beraber yaşıyordu. Geçimini kağıt toplayarak sağlayan Malik, geçtiğimiz Mart ayının ilk haftası evinde duş aldığı sırada şüphelilerden Vakkas Y., Mubin H. ve Adiş A. çıplak görüntülerini çekti.

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  • 03 Nisan 2018, Salı 10:45
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