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  1. Milli tüfek komandoların hizmetinde

'ndeki silah deposu taşındı

'ndeki mobil silah deposu artık ihtiyaç duyulmadığı için muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise taşındı


Uzun yıllar 'nde bulunan arazi tipi 'Armag' mobil silah deposunun geçtiğimiz günlerde İncirlik Hava Üssü'nden taşındığı bildirildi.

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  • 03 Nisan 2018, Salı 11:02
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