Meclis'te sürpriz görüşme!

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaretin, Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşti. Ziyaret iki ismin resmi programlarına yer almıyordu.
TEBRİK ZİYARETİ
Başbakan Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye tebrik ziyaretinde bulunuyor. Yıldırım'ın Bahçeli'ye uyum yasaları çalışmalarıyla ilgili bilgileri de aktaracağı belirtildi.
ÇAY İÇİYORLAR
Başbakan Yıldırım'ın "çay içelim" teklifini kabul eden Bahçeli, Yıldırım'ı kapıda karşıladı.
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