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Meclis'te sürpriz görüşme!

Başbakan ile MHP Genel Başkanı 'nin Meclisteki görüşmesi sona erdi

Mecliste sürpriz görüşme!

Başbakan , MHP Genel Başkanı 'yi ziyaret etti. Ziyaretin, Bahçeli'nin 'deki makamında gerçekleşti. Ziyaret iki ismin resmi programlarına yer almıyordu.

TEBRİK ZİYARETİ

Başbakan Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye tebrik ziyaretinde bulunuyor. Yıldırım'ın Bahçeli'ye uyum yasaları çalışmalarıyla ilgili bilgileri de aktaracağı belirtildi.

ÇAY İÇİYORLAR

Başbakan Yıldırım'ın "çay içelim" teklifini kabul eden Bahçeli, Yıldırım'ı kapıda karşıladı.

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  • 03 Nisan 2018, Salı 11:43
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