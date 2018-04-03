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Cep telefonunuza bu mesaj gelirse dikkat! Binlerce kişi kandırıldı

İstanbul’da, kurdukları çağrı merkezinden kredi kartı aidatlarının iade edileceği ya da ödenmemiş poliçelerinin olduğu söylenerek icra takibiyle korkutulan binlerce kişiyi 1 milyon TL dolandıran çete çökertildi. Çetenin 2 milyon TL’lik vurgunu da önlenirken, çete elebaşı K’nın vurgun paralarıyla lüks bir yaşam sürdüğü, daha önce 2 gece kulubünde ortak olduğu belirlendi.


İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bir bilgi üzerine yaptığı araştırmaya göre, çete üyeleri, Kağıthane'de çağrı merkezi kurdu. Vatandaşlara kredi kartı aidatlarının iade edileceğini belirten SMS'ler gönderildi.

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  • 03 Nisan 2018, Salı 12:18
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