Cep telefonunuza bu mesaj gelirse dikkat! Binlerce kişi kandırıldı



İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bir bilgi üzerine yaptığı araştırmaya göre, çete üyeleri, Kağıthane'de çağrı merkezi kurdu. Vatandaşlara kredi kartı aidatlarının iade edileceğini belirten SMS'ler gönderildi.