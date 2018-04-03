İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bir bilgi üzerine yaptığı araştırmaya göre, çete üyeleri, Kağıthane'de çağrı merkezi kurdu. Vatandaşlara kredi kartı aidatlarının iade edileceğini belirten SMS'ler gönderildi.
Cep telefonunuza bu mesaj gelirse dikkat! Binlerce kişi kandırıldı
İstanbul’da, kurdukları çağrı merkezinden kredi kartı aidatlarının iade edileceği ya da ödenmemiş sigorta poliçelerinin olduğu söylenerek icra takibiyle korkutulan binlerce kişiyi 1 milyon TL dolandıran çete çökertildi. Çetenin 2 milyon TL’lik vurgunu da önlenirken, çete elebaşı Aziz Tarhan K’nın vurgun paralarıyla lüks bir yaşam sürdüğü, daha önce 2 gece kulubünde ortak olduğu belirlendi.
Etiketler: Afyonkarahisar , Aziz Tarhan , sigorta , dolandırıcı
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