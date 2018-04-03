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Hacettepe Teknokent'teki soruşturmasında çarpıcı detay

Cumhuriyet Başsavcılığınca 'ye yönelik yürütülen Hacettepe Teknokent soruşturması kapsamında Gar Saldırısı sonrası açığa alınan Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy'un da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Hacettepe Teknokentteki FETÖ soruşturmasında çarpıcı detay
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  • 03 Nisan 2018, Salı 11:31
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