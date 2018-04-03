;
Yol Durumu
  1. Estetikte ‘ikna’ modası
  2. Trol kredi

Kimsenin gözüne bakmıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Menbiç ve için tüm dünyaya seslendi: Yeni hedefleri de sürekli olarak, her an duyabilirsiniz. Bugün artık terör örgütlerinin sınırları dışında bulup inlerine giriyor. Bunun için kimseden icazet beklemiyor, kimsenin gözüne bakmıyoruz

Kimsenin gözüne bakmıyoruz
Tayyip Erdoğan, 'de 'nde, 'da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış töreninde konuştu. "Eğitim öğretim bütçede 1. sıraya çıktı. Biz geldiğimizde 1. sırada milli savunma vardı. Nereden nereye geldiğimizi anlatması bakımından bu çok önemli" diyen Erdoğan, Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili ise şunları söyledi: 3 BİN 872 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Afrin'de 3 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi. Akşam Afrin'deydik. Askerlerimizle iç içe olduk. En ufak bir soru işareti yok ve yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içindeler. Yeni hedefleri de sürekli olarak, her an duyabilirsiniz. terör örgütlerinin sınırları dışında bulup inlerine giriyor. Afrin'e, 'a kaçtılar. Bağdat'a özellikle söyledik, siz halledin, yoksa biz hallederiz. Ve bütün bunlar için kimseden icazet beklemiyor, kimsenin gözüne bakmıyoruz.

​KOMŞU ÇOK KORKTU
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önceki gün kamuflajları giyip Afrin sınırına gitmesi Yunan medyasını korkuttu. Yunan gazeteleri, Erdoğan'ın bu pozlarını manşetlere taşıdı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, öğrencilerle bir araya geldi.
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar