Kimsenin gözüne bakmıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Menbiç ve Sincar için tüm dünyaya seslendi: Yeni hedefleri de sürekli olarak, her an duyabilirsiniz. Bugün artık Türkiye terör örgütlerinin sınırları dışında bulup inlerine giriyor. Bunun için kimseden icazet beklemiyor, kimsenin gözüne bakmıyoruz
Afrin'de 3 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi. Akşam Afrin'deydik. Askerlerimizle iç içe olduk. En ufak bir soru işareti yok ve yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içindeler. Yeni hedefleri de sürekli olarak, her an duyabilirsiniz. Türkiye terör örgütlerinin sınırları dışında bulup inlerine giriyor. Afrin'e, Sincar'a kaçtılar. Bağdat'a özellikle söyledik, siz halledin, yoksa biz hallederiz. Ve bütün bunlar için kimseden icazet beklemiyor, kimsenin gözüne bakmıyoruz.
KOMŞU ÇOK KORKTU
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önceki gün kamuflajları giyip Afrin sınırına gitmesi Yunan medyasını korkuttu. Yunan gazeteleri, Erdoğan'ın bu pozlarını manşetlere taşıdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, öğrencilerle bir araya geldi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi , Türkiye , Sincar , İstanbul , Başakşehir
- 03 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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