İzmir'de yakalanan teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de, Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L) terör örgütüne yönelik olarak polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklanan İ.A. ve E.Ö.'nün tabancayla atış talimi yaparken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. İzmir Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin geçen 21 Mart'ta terör örgütü TKEP/L'nin hücre evi olduğu belirlenen adreste yaptığı operasyonda, İ.A. ve E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.