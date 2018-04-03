Rus lideri Putin Külliye'de

Türkiye'nin nükleer serüveninin ilk projesi olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atılıyor. Tarihi gün saatler kaldı. Temel atama töreni için Ankara'ya gelen Putin Beştepe Külliyesi'nde.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülkenin milli marşları eşliğinde resmi tören devam ediyor.

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