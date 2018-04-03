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Rus lideri Putin Külliye'de

Mersin’e inşa edilecek Akkuyu Nükleer Santralı’nın temelinin açılış töreni için Türkiye'ye gelen Rusya Devlet Başkanı Putin Beştepe'de.

Rus lideri Putin Külliyede

Türkiye'nin nükleer serüveninin ilk projesi olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atılıyor. Tarihi gün saatler kaldı. Temel atama töreni için Ankara'ya gelen Putin Beştepe Külliyesi'nde.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülkenin milli marşları eşliğinde resmi tören devam ediyor.

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  • 03 Nisan 2018, Salı 15:53
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