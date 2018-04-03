İstanbul'da 'sahte rapor çetesi' operasyonu

Polis ekipleri, şüphelilerin sahte bilgilerle aldıkları engelli raporları ile erken emeklilik, engelli araç alımında ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı gibi engelli kişilere tanınan haklardan usulsüz yararlanarak kamuyu zarara uğrattıklarını tespit etti. Ekipler, bugün sabah saatlerinde İstanbul merkezli, Tokat, Edirne, Kırklareli ve Düzce'de 44 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

31 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'un Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Fatih, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Güngören, Şişli, Esenler, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sarıyer ve Bakırköy ilçelerinde bulunan 48 adres ile il dışındaki 6 adrese yapılan baskınlarda 31 kişi gözaltına alındı.

13 KİŞİ ARANIYOR

Hakkında gözaltı kararı bulunan 13 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Gözaltındaki 31 kişinin emniyetteki sorgusu ise sürüyor.