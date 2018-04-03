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5 ilde operasyonu! 59 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütüne () yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması '' kullanan farklı meslek gruplarından aralarında kadınların da bulunduğu 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 30’u yakalanarak gözaltına alındı.

5 ilde FETÖ operasyonu! 59 gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, /PDY ile bağlantılı ve "" programı kullandıkları iddia edilen öğretmen, avukat, doktor gibi farklı meslek gruplarından aralarında kadınların da bulunduğu 59 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli İstanbul, Ankara, ve 'da düzenlenen operasyonda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 30 kişi gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 30 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 29 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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  • 03 Nisan 2018, Salı 10:25
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