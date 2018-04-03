Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin o açıklamalarından satır başları:

İnsanın gündemiyle siyasetin gündemi farklılaşırsa gerçeklikle gevşeklik, gerçeklikle hayal yer değiştirecek, toplumsal zemin çatlayıp kayacaktır. Çözülmeyi bekleyen pek çok sorunumuz vardır. Üstesinden gelinmesi şart olan beka ile ilgili meseleler birike birike devasa boyut kazanmıştır. Siyasetin öznesi insandır. Siyasetin amacı insanımızın huzur ve mutluluğu olmalıdır. İş, aş, barınma ve eğitim sorunlarını bir beka meselesi görüp kökünden çözmek köklü atılımlarla bertaraf etmek siyaset için ödev ve mecburiyettir. Türkiye ekonomisinin 2017 yılının tamamında 7.4 büyüme performansını yakalaması önemlidir. Takdir ve tebriğe layıktır.

Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen odaklar, terör örgütlerini kıllanmakla kalmamışlar. Yeri gelince döviz silahını çekmişlerdir. Faizin tırmanması yönünde baskı kurmak, telkinde bulunnmak başka bir ayak oyunudur. Geçmişten bugüne milletin tercih ve oyuyla göreve gelmiş hiçbir iktidar insanımızın yoksullaşmasını bilerek ve kasten istememiştir. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar yönetimde söz sahibi olmuş siyaset adamı, insanımızın refah ve huzura kavuşması için çalışmışlardır. Ancak tarihi süreçte belki de görevden kaçan gerçek Türkiye ekonomisinin güvelik duvarının istenen seviyelere ulaşamamış olmasıdır. Dünden bugüne hesap aynıdır. Kurgu aynıdır. Tuzak aynıdır. Türk milleti on yılladır ekonomik cendere, ekonomik muhasara altındadır. Dayatılan ekonomik ilişki ağları milletimizin ciğerini yıllarca dağlamıştır. Ba��ımlı bir ekonomik yapıyla siyasal bağımsılığımızı nereye kadar koruyabileceğiz? Türkiye ekonomik dağlarıyla susturulmak, sindirilmek isteniyor. Makro dengelerin iyileşmesi yanında vicdani ve insani seviyelerin büyümesine de itina göstermeliyiz. Zaman Türk'ündür. Mekan Türk vatanıdır. Gelecek Türkiye'nindir.

Tosuncuk'muş, Çiftlik Bank'mış, Süt Bank'mış; bu ve benzeri sülüklerin kanımızı emmesine asla ve asla izin verilmemelidir. Masunların hissiyatıyla oynayan, mankurtların, mazlumların ahını alanların hakkından gelmek, plan ve hesaplarında boğmak beka ve vefa borcumuzdur.

Türkiye hedef ülkedir. Tüm emareler, tüm olaylar, tüm deliller buna işaret etmektedir. Bu tablo karşısında hiçbir vicdan sahibi Türk vatandaşı azıcık aşım, kaygısız başım ürkekliğini göstermeyecektir. Yurdumuzu yıkmaya heves edenlerin yuvasını viran etmeliyiz. Türkiye'nin haklı ilerleyişini durdurmak isteyenler her fırsattan istifade peşindedir. Türkiye her egemen devlet gibi toprak bütünlüğünü, siyasi ve insan birliğini yüreklice uluslararası hukuk çerçevesinde savunmaktır. Teröre destek, terör faaliyetidir.

FETÖ İLE MÜCADELE

15 Temmuz 2016'da bir felakete maruz kaldık. Gelecek 10 yıllarda FETÖ değil de başka bir şebeke ve ihanet örgütü farklı bir isimle peydahlanırsa, yattığımız yerde nasıl uyuyacağız, toprağın altında nasıl huzur bulacağız? FETÖ ölmedi yaşıyor, kripto damar çalılıyor. Çünkü proje sahipleri karşımızda duruyor. FETÖ borsası kurulda sözleri ne anlama geliyor? Borsa kurulduysa hissedarlar nerededir? Mücadele bitti. FETÖ temizlendi demek yerinnde mi? Bu kadar kolay mı? Bu kadar temelsiz mi? Devlet konuşmaz, devlet tereddüt geçirmez. Devlet gecikmez. Devlet spekülasyona meyletmez. Devlet tehdit etmez. Devlet gereğini yapar. Hem de yüreklice yapar.

Eğer Pensilvanya'daki hain papaz bir gece yarısı yiğit bir Türk evladı tarafından alınırsa, uçarak ya da gemiyle getirilip Türk adaletinin karşısına çıkarılırsa işte o zaman tüm proje sahiplerinin maskesi bir bir düşecektir.

ABD'NİN "ÇEKİLECEĞİZ" AÇIKLAMASI

ABD'nin Suriye'den çıkıp çıkmayacağı afaki bir konudur. Bu bilmece üzerinde kafa yormak, vakit israfıdır. ABD'nin çıktığı çıkacağı yakın zamanda Suriye'den çıkma ihtimali pek mümkün değildir. Irak hükümeti Sincar'ı PKK'dan arındıramıyorsa Türkiye bunu yapacak güçtedir. Kandil'den başlayarak Suriye'nin kuzeyine kadar tek bir insan artığı bırakmadan yok etkmek artık onur meselsedir. ABD başkanı çekilmekten bahsederken Fransa yedek kulübesinden bekliyormuş gibi yeni bir terör sevici ülke görünümünde kendini hatırlatma gereği duymuştur. İnsalığa ve insalık onuruna Fransız kalan Fransa yönetimi terör örgütü çöpçatanlığına soyunmuştur. Arabulucu olmak ne demek? Fransa kimi kiminle buluşturacak? Bu nasıl bir ahlasızlıktır! Bundan sonra terörden şikayet hakkını Fransa ve Batılı ülkeler kaybetmiştir. ABD'nin Türkiye'ye söz söylemeye hiç hakkı yoktur. Türk milleti zalimlere eğilmez, zillete tamam demez.