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'de yine bir şey değişmedi

Türkiye tarihi bir projenin temelini atmaya hazırlanırken, 'de yine bir şey değişmedi. Terör yandaşlarına destek için bir araya gelen terör örgütü sempatizanları eylem düzenledi.

ODTÜde yine bir şey değişmedi

Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ilk nükleer santralinin temelini birlikte atacak.

20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Türkiye'nin nükleer alanındaki ilk somut adımı olacak proje, 20 milyar dolarlık maliyetiyle Türkiye'ye tek kalemde yapılan en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor.

ÜNİVERSİTELERİN GÜNDEMİ BAŞKA
2023 hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen projelere ara verilmezken üniversitelerde durum farklı.

TERÖR SEMPATİZANLARINA DESTEK
Yapılacak çalışmalarla Türkiye'yi ileriye taşıması beklenen 'de bugün terör yandaşları için eylem düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi'de proje terör örgütü 'ye vurulan darbeleri protesto eden terör yandaşlarının gözaltına alınmasını protesto eden ODTÜ'lüler, üniversitelere baskı olduğu yalanına sarıldı.

"ODTÜ susmayacak" pankartı açan üniversiteliler, basın açıklamasında hükümeti hedef aldı.

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  • 03 Nisan 2018, Salı 14:14
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