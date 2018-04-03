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te ‘ikna’ modası

ve Türkiye’yi sardı... Medikal Uzmanı Dr. Özge Aydın, “Erkekler karizma ve inandırıcılık. Kadınlar ise cazibe için çene estetiğini tercih ediyor” dedi...

Estetikte ‘ikna’ modası
Tıp dünyasındaki gelişmeler en çok yaşlanmak istemeyenleri mutlu etti. Estetik dünyasında birbirinden yeni gelişmeler ve daha doğal görünümlü estetik teknikleri ünlülerle birlikte genç yaşlı tüm insanları etkisi altına aldı. Çene dolgusunu erkekler kadınlardan daha çok tercih ediyor. Erkeklerde, 'ikna edici ve karizmatik' görünüm sağlayan uzun çene, kadınlara ise güzelliğin yanı sıra 'çekici' bir beden dili sağlıyor. Hollywood yıldızları Brad Pitt, Angelina Jolie'nin ardından Batman'in başrol oyuncusu Christian Bale gibi ünlülerin çene dolgusundan sonra yüz ifadelerindeki müthiş değişime Türkiye'de ilk önce Meryem Uzerli uyum sağladı. Uzerli'den sonra birçok ünlü ve vatandaş, sıraya girdi.

SADECE 10 DAKİKA
Yıllarca, deyince akla gelen burun ve yüz gerdirme artık geride kalırken şimdi çene uzatma modası başladı. Medikal Estetik Uzmanı Dr. Aydın, çene dolgusunun en popüler yüz estetiği haline geldiğini belirterek, "Çene dolgusu, cerrahi müdahale yapılmadan, ameliyatsız, kesisiz gerçekleşiyor. Özel bir yöntemle, çeneye cilt altından kolejen enjekte ediyoruz. Ne iğne izi ne de herhangi bir kesi olmadan işlem gerçekleşiyor. 10 dakikalık bir işlem ile ameliyatsız, cerrahi işlem yapılmadan, ağrı ve sızı olmadan, hatta morarma, şişme gibi belirtiler gerçekleşmeden çene uzatılabiliyor. Bu yüzden son dönemlerde en çok tercih edilen işlem çene uzatma oldu" diye konuştu.

'nin çenesi, estetik olmadan önce böyleydi.


de, 'in ne hayran kaldığını itiraf etmişti.

SAFURE CANTÜRK
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