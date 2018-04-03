Estetikte ‘ikna’ modası

Tıp dünyasındaki gelişmeler en çok yaşlanmak istemeyenleri mutlu etti. Estetik dünyasındabirbirinden yeni gelişmelerve daha doğal görünümlüestetik teknikleri ünlülerlebirlikte genç yaşlı tüminsanları etkisi altına aldı. Çene dolgusunu erkekler kadınlardan daha çok tercih ediyor. Erkeklerde, 'iknaedici ve karizmatik' görünüm sağlayan uzun çene, kadınlara ise güzelliğin yanı sıra 'çekici' bir beden dili sağlıyor. Hollywood yıldızları Brad Pitt,Angelina Jolie'nin ardından Batman'in başrol oyuncusu Christian Bale gibi ünlülerin çene dolgusundan sonra yüz ifadelerindeki müthiş değişime Türkiye'de ilk önce Meryem Uzerli uyum sağladı. Uzerli'den sonra birçok ünlü ve vatandaş, sıraya girdi.
SADECE 10 DAKİKA Yıllarca, estetik deyince akla gelen burun ve yüz gerdirme artık geride kalırken şimdi çene uzatma modası başladı. Medikal Estetik Uzmanı Dr. Aydın, çene dolgusunun en popüler yüz estetiği haline geldiğini belirterek, "Çene dolgusu, cerrahi müdahale yapılmadan, ameliyatsız, kesisiz gerçekleşiyor. Özel bir yöntemle, çeneye cilt altından kolejen enjekte ediyoruz. Ne iğne izi ne de herhangi bir kesi olmadan işlem gerçekleşiyor. 10 dakikalık bir işlem ile ameliyatsız, cerrahi işlem yapılmadan, ağrı ve sızı olmadan, hatta morarma, şişme gibi belirtiler gerçekleşmeden çene uzatılabiliyor. Bu yüzden son dönemlerde en çok tercih edilen işlem çene uzatma oldu" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.