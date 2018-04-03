Afrin’deki terör evinden FETÖ çıktı
TSK ve ÖSO’nun Afrin’e bağlı Göbek köyünde yürüttüğü arama-tarama faaliyeti sırasında, PKK/PYD-YPG’li teröristlerin evinde FETÖ’nün dergi ve kitapları bulundu
SOSYAL MEDYA KARDEŞLİĞİ
Türkiye'nin terörle mücadelesine gölge düşürmek için çabalayan FETÖ, sosyal medya üzerinden kara propagandaya devam ediyor. Terör örgütü PKK-PYD-YPG'nin Türkiye için bir tehdit olmadığını, terör propagandası yapan terör destekçilerinin haksız yere gözaltına alındığını, asıl hedefin Kürtler olduğunu iddia eden FETÖ'nün sosyal medyada terör örgütü PYD-YPG'nin eski elebaşı Salih Müslüm tarafından paylaşılması terör işbirliğinin kanıtı oldu. TSK ve ÖSO'nun Afrin'i terörden arındırarak gerçek sahiplerine teslim etmek ve sivillerin can kaybını önlemek için bölge genelinde yaptığı geniş çaplı arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. El yapımı patlayıcı ve mayın arama-tarama faaliyetleri sırasında Göbek köyünde teröristlere ait bir evde yatağın altına saklanmış sandık bulundu. Sandık, tuzaklanmış olma ihtimaline karşı büyük bir titizlikle bulunduğu yerden çıkarıldı. Sandıktan çok sayıda mühimmatın yanı sıra FETÖ'nün Sızıntı dergileri çıktı.
DAĞA GİZLİ MESAJ
Türkiye'de yapılan operasyonlarda da FETÖ'cülerin gizlendiği evlerde Sızıntı dergileri ele geçirilmişti. Teröristlerin, Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusuna karşı kullandığı mühimmatlar ile birlikte evde bulunan FETÖ yayınlarına el konulurken, FETÖ elebaşı Gülen'in başyazısını yazdığı Sızıntı dergisi vasıtasıyla dağdaki işbirlikçilerine yazılarının satır aralarında mesajlar verdiği değerlendiriliyor. Özellikle bazı sayfalarının kopuk olduğu görülen dergiler üzerinde inceleme yapılacağı öğrenildi.
Etiketler: Sosyal medya , FETÖ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.