Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu Nükleer Santrali açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şahsi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Mersin'de yapılacak olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temellerinin yarın atılacağının müjdesini veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
'"#NükleerEnerjiGüçlüTürkiye'' etiketiyle paylaştığı mesajında ''Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye'nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali'nin temellerini atacağız. #NükleerEnerjiGüçlüTürkiye'."
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