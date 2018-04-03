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Cumhurbaşkanı istedi Ahi torunları mehterli “Zeytin Dalı Marşı" klibi çekti

Kırşehir Belediyesi tarafından desteklenen “Zeytin Dalı Marşı” mehter versiyonu klibi basına tanıtıldı. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Gönül Dağı salonunda tanıtımı yapılan klibin hazırlanış hikayesi anlatıldı.

Cumhurbaşkanı istedi Ahi torunları mehterli “Zeytin Dalı Marşı klibi çekti
Tanıtım toplantısına Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Başkan Yardımcıları, Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, sanatçı İdris Altuner ve gazeteciler katıldı.

Cumhuriyet Tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Külliyesinde çekimlerin yapıldığı klipin bir bölümü de Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde çekildi.

Cumhurbaşkanı istedi Ahi torunları mehterli “Zeytin Dalı Marşı" klibi çekti


"YÜZYILIN MEHTERLİ KLİPİ OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Kırşehir'den sınır ötesinde operasyonda olan Mehmetçiğe armağan edilen CumhurbaşkanıErdoğan'ında Mehterli marş talebi üzerine hazırlanan klip hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Afrin'le ilgili bir marş eksikliği olduğundan Cumhurbaşkanı da bahsetmişti. Kırşehir'de gönüllü arkadaşlarımızdan oluşan mehter takımımız var. İdris kardeşimizde mehter ekibimizde görev alıyor. Marş Kırşehir'den Afrin kahramanlarına hediye edilecek" dedi.




Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, hazırlanan marşın Ahi Evran'ın şehri Kırşehir'de yapılmış olmasının da belediye açısından önemli olduğu belirtti.

Kırşehir ve Nevşehir'de hazırlanan sözleri Mehmet Hacı İsmailoğlu'na ait klip Belediye koordinesinde tanıtıldı.

Klip geçtiğimiz hafta Ahi Evran Külliyesinde çekilmeye başlamıştı.



  • 03 Nisan 2018, Salı 12:51
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