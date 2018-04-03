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, 'te -'ye iki üs kuruyor

ABD, Menbiçte PKK-YPGye iki üs kuruyor

'teki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, , ilçenin kuzeyinde Dadat köyünün güneydoğusunda gözlem noktası olarak kullandığı bir alanı genişleterek üsse çeviriyor.

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  • 03 Nisan 2018, Salı 12:52
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