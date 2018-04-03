Menbiç'teki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD, ilçenin kuzeyinde Dadat köyünün güneydoğusunda gözlem noktası olarak kullandığı bir alanı genişleterek üsse çeviriyor.
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