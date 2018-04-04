Kırşehir Belediyesi tarafından desteklenen “Zeytin Dalı Marşı” mehter versiyonu klibi basına tanıtıldı. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Gönül Dağı salonunda tanıtımı yapılan klibin hazırlanış hikayesi anlatıldı. .
Cumhurbaşkanı istedi Ahi torunları mehterli “Zeytin Dalı Marşı" klibi çekti03 Nisan 2018, Salı
- Cumhurbaşkanı istedi Ahi torunları mehterli “Zeytin Dalı Marşı" klibi çekti
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