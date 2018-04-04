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Cumhurbaşkanı istedi Ahi torunları mehterli “Zeytin Dalı Marşı" klibi çekti

03 Nisan 2018, Salı

Kırşehir Belediyesi tarafından desteklenen “Zeytin Dalı Marşı” mehter versiyonu klibi basına tanıtıldı. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Gönül Dağı salonunda tanıtımı yapılan klibin hazırlanış hikayesi anlatıldı. .

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