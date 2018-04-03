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Bu illerde yaşayanlara 'den uyarı! (3 Nisan 2018 )

Genel Müdürlüğü tahminleriyle ilgili son raporları açıkladı. Bu raporlara göre 'da hava bugün nasıl olacak? 'da hava bugün nasıl olacak? İzmir'de hava bugün nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? Bugün hava kaç derece? gibi sorularınızın cevapları haberimizde...

Bu illerde yaşayanlara Meteorolojiden uyarı!

Parçalı ve az bulutlu bir havanın beklendiği 'da ise hava sıcaklığının 16 derece olacağı tahmin ediliyor.

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çankırı, Erzincan, Bingöl, Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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  • 03 Nisan 2018, Salı 08:24
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