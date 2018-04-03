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, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nda değişiklik

Bakanlar Kurulu kararıyla , Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın merkez teşkilat yapısında gidilen düzenleme, 'de yayımlandı.

Ulaştırma Bakanlığı için flaş karar

, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının merkez teşkilat yapısında düzenlemeye gidildi.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı 'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlığın Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü bünyesinde 2 daire başkanlığı ve 10 şube müdürlüğü kuruldu.

Ayrıca, Bakanlık teşkilatındaki Deniz Ticareti Genel Müdürlüğüne bağlı bir daire başkanlığı ve 2 şube müdürlüğü, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğüne bağlı 1 daire başkanlığı ve 2 şube müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne bağlı 1 daire başkanlığı ve 1 şube müdürlüğü Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne bağlandı.

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  • 03 Nisan 2018, Salı 08:53
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