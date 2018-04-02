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  1. Çiftlik Bank-FETÖ ilişkisi mercek altında

, ve te yeni dönem başladı

, ve ler artık tek bir noktadan alınacak. Bakanlık vatandaşları bu konuda bilgilendirmek için kamu spotu hazırladı. Peki ama yeni kimlik nasıl alınacak? Pasaport nasıl alınacak? Ehliyet nasıl alınacak? Kimlik kartı nereden çıkartılır? Pasaport nereden çıkartılır? Ehliyet nereden çıkartılır? Pasaport başvurusu nasıl yapılır? Ehliyet başvurusu nasıl yapılır? Kimlik başvurusu nasıl yapılır? bu gibi sorularınızın cevapları haberimizde...

Pasaport, kimlik ve ehliyette yeni dönem başladı

ve sürücü belgeleri bugün itibaren nüfus müdürlüklerinden verilecek.

İçişleri Bakanlığı da pasaport ve sürücü belgelerinin de 2 Nisan'dan itibaren nüfus müdürlüklerinden verilecek olması dolayısıyla kamu spotu hazırladı.

"Üçü bir yerde" sloganıyla hazırlanan kamu spotuna göre, yeni düzenlemeyle vatandaşlar, pasaport, ve lerini tek bir noktadan alabilecek.

Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için randevu alabilecek.

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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 08:21
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