Çiftlik Bank'la ilgili ilk ihbar geçtiğimiz mayısta geldi, düğüm aralık ayında çözüldü. 11 milyon liralık blokaj uygulanınca Mehmet Aydın yurt dışına kaçtı. 500 milyonu da FETÖ'nün himmet paralarını yurt dışına çıkardığı gibi, bavullarla götürdü. Aydın ve sisteme yüksek miktarda para yatıranların FETÖ bağlantısı inceleniyor.

Çiftlik Bank piramit satış dolandırıcılığı ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki tespitler, ihmaller dizisini gözler önüne serdi. Çiftlik Bank'taki düğüm, Aralık 2017 tarihinde 11 milyon liralık bir banka hareketine el konulmasıyla çözüldü. Sistemle ilgili bu tarihten önce de ciddi ihbarlar oldu. Ancak işleme alınmaması sebebiyle dolandırıcılığın boyutu büyüdü.