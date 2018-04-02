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  1. Konya'da feci kaza

- ilişkisi mercek altında

sistemiyle binlerce kişiyi milyarlarca lira dolandıran 'ın yurt dışına bavul dolusu parayla kaçtığı iddia edildi. Tosun lakaplı Aydın'ın bağlantıları da inceleme altına alındı.

'la ilgili ilk ihbar geçtiğimiz mayısta geldi, düğüm aralık ayında çözüldü. 11 milyon liralık blokaj uygulanınca yurt dışına kaçtı. 500 milyonu da 'nün himmet paralarını yurt dışına çıkardığı gibi, bavullarla götürdü. Aydın ve sisteme yüksek miktarda para yatıranların FETÖ bağlantısı inceleniyor.

Çiftlik Bank piramit satış dolandırıcılığı ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki tespitler, ihmaller dizisini gözler önüne serdi. Çiftlik Bank'taki düğüm, Aralık 2017 tarihinde 11 milyon liralık bir banka hareketine el konulmasıyla çözüldü. Sistemle ilgili bu tarihten önce de ciddi ihbarlar oldu. Ancak işleme alınmaması sebebiyle dolandırıcılığın boyutu büyüdü.

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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 08:10
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