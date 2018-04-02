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'da Kur'an-ı Kerim tilaveti Yunan basınında

'da Kur'an-ı Kerim okunması, Yunan basınında geniş yer buldu. Gazetelerin hedefi Erdoğan oldu.

Ayasofyada Kuran-ı Kerim tilaveti Yunan basınında

'ın katılımıyla gerçekleştirilen Yeditepe Bienali'nin açılış töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

duvarlarının Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle yankılanması, 'da da büyük ses getirdi.

YUNAN ÇILDIRDI
Ülkede yayın yapan gazeteler, bu durumu kabul edilemez olarak nitelendirdi.

"İNANILMAZ MEYDAN OKUMA"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan gazeteler; şu başlıkları kullandı:

* Hristiyanlık için en yüksek meydan okuma. Erdoğan Ayasofya'da 4 parmağıyla selamladı.

* Erdoğan Batı'ya Ayasofya ile saldırdı.

* Erdoğan'dan inanılmaz meydan okuma. Müslümanları Ayasofya'dan selamladı.





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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 09:12
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