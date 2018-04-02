Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Yeditepe Bienali'nin açılış töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Ayasofya duvarlarının Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle yankılanması, Yunanistan'da da büyük ses getirdi.
YUNAN ÇILDIRDI
Ülkede yayın yapan gazeteler, bu durumu kabul edilemez olarak nitelendirdi.
"İNANILMAZ MEYDAN OKUMA"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan gazeteler; şu başlıkları kullandı:
* Hristiyanlık için en yüksek meydan okuma. Erdoğan Ayasofya'da 4 parmağıyla selamladı.
* Erdoğan Batı'ya Ayasofya ile saldırdı.
* Erdoğan'dan inanılmaz meydan okuma. Müslümanları Ayasofya'dan selamladı.
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