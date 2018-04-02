Kerim bebeğin babası yaşadıklarını anlattı

Doğu Guta'ya yönelik bombardımanda annesi ile bir gözünü yitiren ve hikayesinin AA tarafından dünyaya duyurulmasının ardından Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelen 6 aylık Kerim bebeğin babası, yaşadıkları acı dolu günlerin geride kalmasını istiyor.

Dün oğlu Kerim ve iki kızıyla Hatay'a getirilen baba Ebu Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed rejimi tarafından 7 yıldır kuşatma altında oldukları Doğu Guta'da çok zor günler yaşadıklarını söyledi.

Muhammed, Doğu Guta'da insanların ve özellikle çocukların her şeyden mahrum şekilde yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek, "Doğu Guta'da 7 yıldır kuşatma içindeydik. 6 ay önce rejim güçlerinin saldırılarında eşim hayatını kaybetti. Oğlum Kerim de yaralandı. Kısıtlı imkanlarla oğlumun tedavisi yapıldı. Şartlarımız çok zordu." diye konuştu.





Eşini kaybettikten sonra 3'ü kız, 2'si erkek 5 çocuğuyla hayatta kalmaya çalıştıklarını anlatan Muhammed, yaklaşık 20 gün önce de bir saldırının daha hedefi olduklarını kaydetti.

"DİĞER OĞLUM MEHMET'İN BULUNMASI ÇOK İSTİYORUM"

Muhammed, gece saatlerinde savaş uçakları tarafından bulundukları sığınağın bombalandığını söyledi.

"Bombalama sırasında aydınlatmamız kesildi ve karanlıkta kaldık." diyen Muhammed, şunları ifade etti:

"O an ben yaralandım. Bize yardıma gelenler beni bulunduğum yerden çıkardılar. Bir sonraki gün kendime geldiğimde tedavim yapılmaya çalışılıyordu. Kızımın saldırıda öldüğünü öğrendim. Oğlum Mehmet de yaralanmış fakat tedavi için nereye götürdüklerini öğrenemedim. Kerim ve diğer çocuklarım amcamın eşinin yanındaydılar. Oğlum Mehmet'in nerede olduğunu bilmiyorum. İlk aldığım haberde yaralı olan oğlumun Suriye Kızılayı tarafından götürüldüğünü söylediler ama doğrulayamadım.





Oğlum Kerim'in tedavisinin yapılmasının yanı sıra Suriye'de kayıp olan diğer oğlum Mehmet'in bulunması ve yanıma getirilmesini çok istiyorum."

"BİZE DESTEK OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Baba Muhammed, kardeşinin de yaklaşık bir yıl önce rejim güçlerince esir alındığını ve durumu hakkında bilgi edinemediğini kaydetti.

Doğu Guta'dan tahliyelerin başlamasının ardından Türk Kızılayının kendisi ve çocuklarını İdlib'e getirdiğini, burada da Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık tarafından karşılandıklarını anımsatan Muhammed, "Öncelikle Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Türk Kızılayı ve bize destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.