Erdoğan: Bunlara en güzel cevabı yarın vereceğiz

CHP Trabzon Milletvekili Pekşen, "Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Yerli yatırımcıların kaçmaya çalıştığı, yandaş olmayanın mal varlığına el konulduğu hukuk güvenliği olmayan bir ülkeye yatırım yapacaklar sıraya girsin" demişti. Pekşen'in bu sözlerine cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul'da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul sporsalonunun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bunlara cevabı yarın Mersin'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni ile vereceğiz. Böyle bir zihniyetin sorgulamasını da mutlaka yapmamız gerekiyor. Bu malum kişiler için ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un romanında geçen bir benzetme var; biz bunlara mankurt diyoruz. Mankurt beyni iğdiş ediliği için kendi toplumunun halkını düşman gören onlara saldıran kişi demektir. İşte bunlar mankurt. Her terörist bir mankurttur. Ülkesinin aleyhine çalışanlar da mankurttur. Bunlar siyasetçi kılığına bürünüp ülkesini kötüler. Nerede bunun genel başkanı? 'Sen ne diyorsun' niye demiyor?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Spor salonlarımız yaklaşık 805 milyon liralık bir eğitim öğretim yatırımını ifade ediyor. Eğitim öğretim bütçede 1. sıraya çıktı. Biz geldiğimizde 1. sırada milli savunma vardı. Nereden nereye geldiğimizi anlatması bakımından bu çok önemli. Sınıfları akıllı tahtalarla donatarak eğitim öğretim alt yapısını tamamen modernleştirdik. 584 bin yeni öğretmenle eğitimci sayımızı 904 bine çıkartarak sınıfların boş kalmamasını sağladık.

4+4+4 sistemiyle en önemli reformumuzu bu dönemde yaptık. Eğitim öğretime verilen zararı ortadan kaldırdık. Bunlar en önemli engellerin ortadan kaldırılmasıydı. Müfredatı, ders kitaplarını modern bir anlayışla yeniden düzenliyoruz. Orada da yapılacak işler hala var.

"DEMEK Kİ BAZI YERLERDE BİR TIKANIKLIK, EKSİKLİK VAR"

Artık açıkta kalma diye bir durum söz konusu değil. Türkiye'nin insan gücü niteliği yükseldikçe tüm alanlarda iddiası da artıyor. Yüzde 7.4 büyüme kaydedebildiysek, ihracatımızı şubat itibarıyla 160 milyar dolara çıkartabildiysek, daha etkin bir güç haline geliyorsak bunların hepsinde eğitim öğretimde geldiğimiz yerin çok büyük bir payı vardır. Buna rağmen eğitim ve kültür konusunda tam istediğimiz seviyeye henüz ulaşamadığımıza inanıyorum. Devlet diğer hizmetlerden, yatırımlardan kısarak eğitim ve öğretime bunca kaynak aktarırken ortaya çıkan netice bununla mütenasip görünmüyor. Demek ki bazı yerlerde bir tıkanıklık, eksiklik var.

"BİZ TEOG'LA OKUMADIK YA"

Tamamen sınav kazanmaya yönelik bir sistemde arzuladığımız eğitime yer kalmaz. TEOG meselesi de bundan dolayı. Biz TEOG'la okumadık ya. Bu yükleri şöyle bir kenara bırakalım. Artık rekabetin alanı hikmetle yoğrulmuş bilginin bizatihi kendisi haline gelir.

GENÇLERE UYARI

Ülkemizde kendinize ideal olarak seçebileceğiniz pek çok iyi örnekle birlikte kesinlikle uzak durmanız gereken kötü örneklerle de karşılaşabilirsiniz. Türkiye'nin başına musallat edilen terör örgütlerinin hedefinde öncelikle genç dimağlar olur. Her kim ki sizi tarihinize, kültürünüze aykırı bir takım fikirlerle zehirlemeye çalışıyorsa onlardan uzak durun. Bunların hiçbirinin de bizim dünyamızla, inancımızla, töremizle ilgimiz yoktur. Annesine, babasına, ailesine saygı duymayan bir ferdin ne ailesine ne devletine, ne milletine faydası olur.

BUNLARA EN GÜZEL CEVABI YARIN VERECEĞİZ

Geçtiğimiz günlerde milletvekili sıfatı taşıyan bir tanesi bizim uluslararası yatırımcıları ülkemize davet etmemize Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok diye mesajla cevap vermiş. Bu tam bir kötü örnektir. Benim torunum bile bunlar kötü değil mi dede diyor. Bunlara cevabı yarın Mersin'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni ile vereceğiz. Böyle bir zihniyetin sorgulamasını da mutlaka yapmamız gerekiyor.

Gençler biz bunlara mankurt diyoruz. Kendi toplumunu, ailesini düşman gören, onlara saldıran kişi demektir. Bunlar mankurttur. Her terörist bir mankurttur. Bunlar kimi zaman siyasetçi kılığına bürünüp dünyaya ülkesini kötüler. Nerede bunun genel başkanı? Nasıl bunu söylersin diyor mu? Bunlar kimi zaman öğrenci kılığına girip şehitlerimizin anılmasının engellenmesini de sağlar.

Ömrümüzün sonuna kadar bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Evlatlarımızın gözlerindeki heyecanı, azmi gördükçe, mücadelemizin boşa gitmediğini anlıyorum. Türkiye geliştikçe, güçlendikçe karşımıza çıkan sorunların mahiyeti, çapı da ona göre değişiyor. Türkiye'nin sınıfta 125 öğrencinin olduğu dönemleri bilenler vardı.

Benim sınıfımda bizim ağabeylerimiz vardı, çocuk sahibi. Biz onlarla beraber okuduk ve 75 kişi. Şimdi 30'dan fazla yok. Altı var üstü yok. Bunlar kalitenin arttığının alametidir.

"OKULLARIN BAHÇELERİNİN ALTINA OTOPARK YAPALIM"

Bazıları çıkıyor, battık, bittik şöyle böyle oldu. Hiçbir şey olmaz. Valimizden az önce müjdesini aldım. Okullarımızın bahçelerinin altına otoparklar yapalım. Hem mahallenin bu araçlarını park etme sıkıntısını ortadan kaldıralım, hem de belediyeler verdikleri sözleri yerine getirmiş olsunlar. Bir defa park için belediyeler ruhsat verirken ücret alıyor. İnşa edilen apartmanın altına otoparkın yapılması lazım. Hiçbir apartmanın altında olur mu? Neredeyse hiç yoktur. Sokağın içine bir sıra, iki sıra park ediyor. Bir yangında vs. oralardan girmek çıkmak çok zor. Okullarımızın altında olursa hem bir gelir kaynağı olur bir de hırsız arsız diye bir endişeye araç sahipleri kapılmaz.

"YENİ HEDEFLERİ HER AN DUYABİLİRSİNİZ"

Afrin'de son rakam 3 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi. Akşam Afrin'deydik, en uç noktadaydık. Sınırdaydık. Askerlerimizle iç içe olduk. Protokolü bir kenara koyduk hasbihalde bulunduk. Güzel bir buluşmamız oldu. En ufak bir soru işareti yok ve yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içindeler. Yeni hedefleri de sürekli olarak, her an duyabilirsiniz.



Afrin'e, Sincar'a kaçtılar. Bağdat'a özellikle söyledik, siz halledecekseniz halledin, yoksa biz gelip hallederiz. Ve bütün bunlar için kimseden icazet beklemiyor, kimsenin gözüne bakmıyoruz.