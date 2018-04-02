;
Yol Durumu
  1. Kerim bebeğin babası yaşadıklarını anlattı

Akşener'in kongre şarkısı 'lıların çıktı, sosyal medyada tepkiler çığ gibi!

Akşenerin kongre şarkısı PKKlıların çıktı, sosyal medyada tepkiler çığ gibi!

ağzıyla açıklamalar yapmaktan kaçınmayan İYİ Parti Genel Başkanı 'in yeni bir skandalı daha ortaya çıktı.

KONGRE MARŞI PKK'LILARIN ÇIKTI!

Akşener'in İYİ Parti için hazırlattığı şarkının Azılı 'lı Hozan Dino'ya ait olduğu ortaya çıktı. Böylece Akşener'in maskesi düştü çocuk katili APO göründü

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ!

Bu olayın ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Akşener ve partisine yönelik büyük tepkiler gelmeye başladı

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI;

Etiketler: , ,
  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 16:00
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar