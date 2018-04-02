FETÖ ağzıyla açıklamalar yapmaktan kaçınmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yeni bir skandalı daha ortaya çıktı.
KONGRE MARŞI PKK'LILARIN ÇIKTI!
Akşener'in İYİ Parti için hazırlattığı şarkının Azılı PKK'lı Hozan Dino'ya ait olduğu ortaya çıktı. Böylece Akşener'in maskesi düştü çocuk katili APO göründü
SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ!
Bu olayın ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Akşener ve partisine yönelik büyük tepkiler gelmeye başladı
İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI;
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