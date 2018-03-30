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'ın tosununa baskın şoku

'ın ’daki depolarına baskın düzenleyen polis, 8 araç ile çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddelerine el koydu.

'ın 'daki depolarına baskın düzenleyen polis, 8 araç ile çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddelerine el koydu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Çiftlik Bank'ın ortağı olduğu iki şirketin depolarına dün baskın düzenlendi.

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  • 30 Mart 2018, Cuma 14:20
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