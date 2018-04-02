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Bakın içinden ne çıktı?

Türkiye Komutanlığı'nın 'de Türk sahillerine 50 mil mesafede başıboş şekilde bulunan ve deniz trafiği için tehlike oluşturduğu tespit edilerek müdahale ettiği 3 konteyner karaya alınacak.

Bakın içinden ne çıktı?

Komutanlığı'nın 'de Türk sahillerine 50 mil mesafede başıboş şekilde bulunan ve deniz trafiği için tehlike oluşturduğu tespit edilerek müdahale ettiği 3 konteyner karaya alınarak incelenecek.

Güven korveti tarafından halatlarla çekilerek İğneada limanı yakınına getirilen konteynerler, balıkçı tekneleri yardımıyla limana yaklaştırıldı.

İğneada Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, konteynerlerin karaya çıkarılması için çalışma başlatıldı. 30 ton kapasiteli 12,5 metre uzunluğundaki konteynerlerin içerisinin su dolu olması nedeniyle çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.

Çalışmalar bölgeye gelecek ikinci vinç ile devam edecek. Konteynerler karaya alınması sonrası incelenecek. Denizdeki konteynerlerden birinde kartonlar halinde sigaralar görünüyor.

SÜREÇ
Türk sahillerine 50 mil mesafede bulunan ve ticari bir gemiden düşerek deniz trafiği için tehlike oluşturan 3 konteynerin başıboş şekilde sürüklendiği bilgisi, bölgede seyreden gemilerce iletilmişti.

Batı Karadeniz'de Türk sahillerine 50 mil mesafede başıboş şekilde bulunan ve deniz trafiği için tehlike oluşturan 3 konteynere, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları müdahale etmişti.

Konteynerlerin mevkilerinin görevlendirilen Sahil Güvenlik uçağı ile tespit edildiği ve yedeklenerek (halatla çekilerek) İğneada Limanı'na intikal ettirilmesi maksadıyla TCSG GÜVEN korveti görevlendirilmiş, konteynerler dün limana getirilmişti.

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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 16:21
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