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  1. Bakın içinden ne çıktı?

askerleri teröristlerle omuz omuza...

askerleri ve 'lı teröristlerin 'teki Sacu Çayı civarında Türk askerini izleme anları görüntülendi. Amerikalıların, Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrol ettiği 'a doğru baktığı görüldü.

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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 16:41
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