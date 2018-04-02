ABD askerleri ve PKK'lı teröristlerin Menbiç'teki Sacu Çayı civarında Türk askerini izleme anları görüntülendi. Amerikalıların, Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrol ettiği Cerablus'a doğru baktığı görüldü.
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