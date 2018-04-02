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'e kritik hava harekatı!

Türk savaş uçakları, Zeytin Dalı Harekatı sırasında sıkışarak dağlık alanlara gizlenen terör örgütü / mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

Afrine kritik hava harekatı!

'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (), Afrin'in kuzeyindeki Racu beldesinde dağlık alanda bir grup /'lı tespit etti.

Bunun üzerine TSK'ye ait savaş uçakları, dağdaki hedeflere yönelik operasyon düzenledi.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 18 Mart'ta Afrin'i terörden arındırmıştı. Operasyonlar sırasında sıkışarak dağlık alanlara saklanan YPG/PKK üyelerine yönelik arama tarama faaliyetleri sürüyor.

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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 11:33
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