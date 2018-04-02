Son günlerde şikayetler artmıştı! BTK harekete geçiyor

BTK'den alınan bilgiye göre, toplu SMS hizmetine ilişkin kurum tarafından yapılan düzenlemelere uymayan, usulsüz bahis, kumar, cinsel içerikli ve dolandırıcılık amaçlı SMS'ler konusunda son dönemde gelen şikayetler arttı. Yapılan başvurularda, söz konusu SMS'lerin bazı işletmeciler aracılığıyla rahatsız edecek boyutta gönderildiği belirtildi.
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