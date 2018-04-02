;
Yol Durumu
  1. Afrin'e kritik hava harekatı!

Son günlerde şikayetler artmıştı! harekete geçiyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (), usulsüz bahis, kumar, cinsel içerikli ve dolandırıcılık amaçlı toplu 'lere karşı takip başlatıldı.

Son günlerde şikayetler artmıştı! BTK harekete geçiyor

'den alınan bilgiye göre, toplu hizmetine ilişkin kurum tarafından yapılan düzenlemelere uymayan, usulsüz bahis, kumar, cinsel içerikli ve dolandırıcılık amaçlı SMS'ler konusunda son dönemde gelen şikayetler arttı. Yapılan başvurularda, söz konusu SMS'lerin bazı işletmeciler aracılığıyla rahatsız edecek boyutta gönderildiği belirtildi.

Etiketler: ,
  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 11:45
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar