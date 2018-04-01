Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri ile mücadele etmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren ünlü isimler sınır hattına gidiyor.
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri ile mücadele etmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için aralarında sanatçı ve sporcuların da bulunduğu ünlü isimler sınır hattına gidiyor
Etiketler: zeytin dal harekat , Ajda Pekkan , ibrahim tatlıses , Deniz Seki , Emel Müftüoğlu , Mustafa Sandal , Türkiye , Suriye
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