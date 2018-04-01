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Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

'nin 'nin kuzeyindeki terör örgütleri ile mücadele etmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için aralarında sanatçı ve sporcuların da bulunduğu ünlü isimler sınır hattına gidiyor



'nin 'nin kuzeyindeki terör örgütleri ile mücadele etmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren ünlü isimler sınır hattına gidiyor.

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  • 01 Nisan 2018, Pazar 14:41
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