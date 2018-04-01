Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu sen bir teröristsin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Salona girmeden önce dışarıdaki tüm kardeşlerimi, vatandaşlarımı görünce onları selamlamadan giremezdik. Salonun en az 4-5 misli, fazlası var azı yok, dışarıda kardeşlerimiz vardı. Onlara konuşmamızı yaptık, dedik ki, ahir kelam salonda.

Adana 16 Nisan'da yüzde 42 ile Türkiye ortalamasının çok altında kaldı. Halbuki biz Adana'yı biliriz, Adana da bizi bilir. Adana'ya hangi hizmetleri getirdiğimizin en yakın şahitleri sizlersiniz. Demek ki biz kendimizi Adana'ya yeteri kadar anlatamamışız. Adana'da güçlü olacağız ki diğer illeri de sürükleyip getirebilelim. Bu kongremizle birlikte Adana'da yeni bir dönem başlatıyoruz. Yeniden bir diriliş hareketini hep birlikte başlatıyoruz. Bu diriliş müjdesine mart 2019'da var mıyız? Kasım 2019'da var mıyız? Bakalım Adana teşkilatımızın heyecanı, sesi, azmi 2019'da bu şehri hak ettiği yere çıkarmaya yeterli mi? Sizin ben gadanızı alayım, gadanızı.

Sizden en önemli ricam şu. Fitneye, fesada aramızda yer vermeyeceğiz. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Fitne üretmekten bıktık artık. Asla...

Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla sürdürüyoruz. Şu anda iyi bir noktadayız. Operasyonun 58. gününde, yani Çanakkale zaferimizin yıl dönümüne gelen 18 Mart'ta Afrin şehir merkezi ele geçirildi. Tel Rıfat ve diğer bölgelere yönelik harekat devam ediyor. Şehit olan askerlerimize, ÖSO mensubu kardeşlerimize Allah'tan rahmet gazilerime sağlık diliyorum.

Afrin bölgesinde güvenli hale getirdiğimiz yerlere Suriyeli kardeşlerimizin dönüşü başladı. Suriyeli kardeşlerimizin yurtlarına dönüşleri kademe kademe devam edecek.

Çatlak sesler artmaya başladı. Son rakamı alayım dedim. Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3 bin 844.

EY NETANYAHU SEN ÇOK ZAYIFSIN ÇOK GARİPSİN

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da il kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sözlerine sert yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Netanyahu sen çok zayıfsın çok garipsin. Kendine çekidüzen ver. Sen terör devletisin" ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın açıklamaları:

16 Nisan'da ortalamanın üzerine çıkamadıysak da inşallah mart, kasım 2019'da bu ortalamaların çok çok üzerine çıkmak suretiyle bizler için farklı düşünenlere gerekli cevabı vereceğiz. Kardeşlerim yola çıktığımızda Türkiye'nin kişi başına milli geliri 3 bin 500 dolardı, şimdi 11 bin dolar. Nereden nereye. Bunları anlatmanız lazım bilmeyenlere.

FRANSA'YA TERÖR ÖRGÜTÜ YPG TEPKİSİ

Türkiye'ye sataşmasınlar, önce teröristleri Elysees Sarayı'nda kabul edenler kendilerine çekidüzen versinler. Kusura bakmasınlar bizimle olan dostluklarını da kaybederler. Biz bize dost olana dostuz. Bize yanlış yapana, kusura bakmasınlar. Biz bugüne kadar bunu böyle yaşadık.

"EY NETANYAHU SEN ÇOK ZAYIFSIN, GARİPSİN"

Dün İsrail'in Başbakanı, muhatabım değil de, bir laf etmiş. Onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış. Kalkmış, Afrin'de askerimizin mazlumlara zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz ama senin derdin teröristler değil. Çünkü sen terör devletisin. İsrail ordusu ve İsrail mazlumlara karşı cesur. Mazlumların dışında korkak. Korkaklar zafer anıtı dikemez.

"PENSİLVANYA DA GELECEK"

Kosova'dan 6 tanesini paketleyip getirdi MİT. Pensilvanya da gelecek. Gelecek. Öyle bir yere kadar kaçarsın. Nihayeti yok bu işin.