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ve ta yeni dönem yarın başlıyor

ve alacaklar dikkat! Yeni dönem 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren başlıyor. 2 Nisan 2018'den sonra ehliyet ve pasaport nereden alınacak? Yeni ehliyet nasıl alınır? Yeni ehliyet nereden alınır? Yeni pasaport nasıl alınır? Yeni pasaport nereden alınır? Tüm bu sorularınızın cevapları haberimizde...

Ehliyet ve pasaportta yeni dönem yarın başlıyor

çıkarma işlemleri, pasaport yenileme, pasaport işlemleri, ve çıkarma işlemleri, ehliyet yenileme işlemleri, ehliyet için başvuru yıllardır meşakkatli bir yol izleniyordu. Buna bir de yeni kimlik kartları eklendi. Vatandaş, yeni kimlik randevusu, çipli kimlik kartları başvurusunu tek bir adresten yapabilecek. Artık kimlik randevusu ya da yeni kimlik için gerekli evrakları tek bir yere yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildi.

HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK UYGULAMA
Geçtiğimiz hafta pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin devir töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "2 Nisan'dan itibaren tüm bu işlemler için ilçe nüfus müdürlüklerimize başvuru yapılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemleri aynı yerde yapılacağından vatandaşımızın birden fazla belge için başvuru yapması gerektiğinde ayrı ayrı belge sunmak zorunda kalmayacaktır. Ayrıca ehliyetin, nüfusun, pasaportun verilerini bilgi için kullanabilme imkanına da sahip olabilecektir. Biz vatandaşımızdan belge istemeyeceğiz. Çünkü, birçok kurumla yapmış olduğumuz entegrasyonla vatandaşlarımızın bilgilerini bilişim üstünden temin edeceğiz ve vatandaşımıza büyük bir kolaylık sağlayacağız. Biyometrik veriler, yani el ve parmak izleri, şimdi nüfus idaresinde de yepyeni sisteme geçiyoruz. Bu el ve parmak izleriyle ilgili olarak da bu yeni geçtiğimiz sistemde vatandaşımız bir kere bu parmak izini ehliyete, pasaporta veya nüfus kağıdına verdiğinde, bunun sadece bir sonra geldiğinde teyidi yeterlidir. Teyidi yeterli olduğu andan itibaren depoda olan bilgisini alacak, getirecek ve onun üzerinden de eşleştirecektir. Bu modern bir hizmettir, esas itibariyle vatandaşımızın olağan hayat akışını kolaylaştıran bir hizmettir" şeklinde konuşmuştu.

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  • 01 Nisan 2018, Pazar 14:16
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