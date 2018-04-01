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Tram"vay" anasını

İstanbul’da 11 yaşındaki Ayşe Ç. tramvaya bindi. Ancak arkadaşları tarafından itildi. Yere düşen küçük kız, sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi

Tramvay anasını
İstanbul 'nde nostaljik tramvaya kaçak binen 11 yaşındaki Ayşe Ç.'yi arkadaşları şaka olsun diye tramvaydan attı. Elinden yaralanan küçük çocuk sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Akılalmaz olay dün öğle saatlerinde yaşandı. İstiklal Caddesi'nde üç çocuk tramvaya asıldı. Bu sırada iki çocuk Adanalı Ayşe isimli küçük kızı sırtından tekme attı. Şaka sonucu hareket halindeki tramvaydan yola düşen Ayşe isimli kız çocuğu, sağ elinin üzerine düşerek yaralandı. Bu sırada tramvay sürücüsü frene bastı. Çevredekiler ise küçük kızı raylardan kaldırdı. Güvenli bir noktaya taşıdı. 'canım çok yandı' Daha sonra bazı vatandaşlar telefonlara sarıldı. 112 Acil Servis'i aradı. Olayı anlattı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerine ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.



Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ayşe Ç. "Tramvayda seyahat ederken arkadaşlarım beni arkamdan itti. Yere düştüm. Canık çok yandı" diye konuştu.



Mustafa KAYA
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