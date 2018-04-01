Tramvay anasını

İstanbul İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvaya kaçak binen 11 yaşındaki Ayşe Ç.'yi arkadaşları şaka olsun diye tramvaydan attı. Elinden yaralanan küçük çocuk sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Akılalmazolay dün öğle saatlerindeyaşandı. İstiklal Caddesi'ndeüç çocuk tramvaya asıldı.Bu sırada iki çocuk AdanalıAyşe isimli küçük kızısırtından tekme attı. Şaka sonucu hareket halindeki tramvaydan yola düşen Ayşe isimli kız çocuğu, sağ elinin üzerine düşerek yaralandı. Bu sırada tramvay sürücüsü frene bastı. Çevredekilerise küçük kızı raylardankaldırdı. Güvenli birnoktaya taşıdı. 'canım çok yandı' Daha sonra bazı vatandaşlar telefonlara sarıldı. 112 Acil Servis'i aradı. Olayı anlattı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerine ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ayşe Ç. "Tramvayda seyahatederken arkadaşlarım beniarkamdan itti. Yere düştüm.Canık çok yandı" diye konuştu.
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