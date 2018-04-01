TOKİ'nin İstanbul Kayaşehir konutlarına başvurular yarın başlıyor. En düşük konut fiyatının 160 bin TL ve en düşük taksit tutarının 667 TL olan 605 konut için başvuruların yarın itibarıyla başlayacağını söyleyen Turan, konut sahibi olmak isteyen vatandaşların en geç 11 Nisan 2018 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerektiğini belirtti.

AMAÇ HİÇ EV SAHİBİ OLMAYAN DAR GELİRLİ VATANDAŞI EV SAHİBİ YAPMAK

Vatandaşların en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkemizin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurup ve onlarca konut projesinin hayata geçirdiklerini vurgulayan Turan, "Amacımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istiyoruz" dedi.

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların müracaatlarını 11 Nisan 2018 tarihine kadar ilgili kamu bankasına yapması gerektiği vurgulayan Turan, "Başvuruların tamamlanmasından sonra 25 Nisan'da Noter huzurunda yapacağımız kura çekimi ile konut sahibi olacak vatandaşlarımız belirlenecek" ifadelerini kullandı.