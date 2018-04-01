Habertürk'ün haberine göre; Bakanlığın 'kara' listesinde yer alan ve tüketiciyi yanıltan bazı firmaları gözlemlendi ve korkunç gerçek ortaya çıktı. Ceza kesilmesine rağmen bu firmaların büyük bir bölümünün yasal boşluklardan yararlanarak faaliyetlerine devam ettiği anlaşıldı.



'CEZAYI GÖZE ALIYORLAR'

Taklit ve tağşiş konusunda caydırıcı cezalar uygulanamamasının temel sıkıntı olduğunu kaydeden Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Zafer Şenyurt halk sağlığına kasteden durumu şöyle anlattı: "Genelde firmalar kapatılmıyor. Bu çok ağır bir yaptırım olur ki, öyle olması lazım. Mevzuatta çok düşük para cezaları var. Ama kapatma cezası mükerrer suçlarda söz konusu. Dolayısıyla caydırıcı olmuyor. Taklit ve tağşiş konusunda yaşanan temel sıkıntı denetimlerin ve tespit edilen kusurlarla ilgili cezai müeyyidelerin yetersiz olması. Yargı da bu firmalarla ilgili kararını mevzuata bakarak verecek. Bu tür firmalar para cezalarını göze alıyorlar. Kullandığı hileli üründen zaten para cezasını karşılıyor."