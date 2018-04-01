Meteoroloji'den son dakika hava durumu bilgisi geldi! Hava sıcaklıklarının düşeceği ve akşam saatlerinden sonra sağanak yağışların geleceği belirtildi. Bugün Marmara bölgesinde ve İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri ve zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.