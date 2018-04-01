;
Yol Durumu
  1. Dikkat! Bu haber binlerce sürücüyü ilgilendiriyor

uyardı! Akşam saatlerine dikkat! ( 01 Nisan 2018 )

Genel Müdürlüğü, tahminlerine ilişkin son raporları yayınladı. Akşam saatlerinden itibaren özellikle yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışın etkisini göstereceği açıklanırken, kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı. İşte 1 Nisan 2018 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji uyardı! Akşam saatlerine dikkat!

'den son dakika bilgisi geldi! Hava sıcaklıklarının düşeceği ve akşam saatlerinden sonra sağanak yağışların geleceği belirtildi. Bugün Marmara bölgesinde ve 'da havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri ve zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Etiketler: , , , ,
  • 01 Nisan 2018, Pazar 09:57
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar