Meteoroloji'den son dakika hava durumu bilgisi geldi! Hava sıcaklıklarının düşeceği ve akşam saatlerinden sonra sağanak yağışların geleceği belirtildi. Bugün Marmara bölgesinde ve İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri ve zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji uyardı! Akşam saatlerine dikkat! ( 01 Nisan 2018 hava durumu )
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahminlerine ilişkin son raporları yayınladı. Akşam saatlerinden itibaren özellikle yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışın etkisini göstereceği açıklanırken, kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı. İşte 1 Nisan 2018 hava durumu tahminleri...
Etiketler: Hava durumu , Meteoroloji , İstanbul , İzmir , istanbul hava durumu
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