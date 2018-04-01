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Afrin'de öldürülen teröristlerle ilgili çarpıcı detay

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında öldürülen teröristlerin bin 200 tanesinin Kandil'den geldiği ve HPG grubuna bağlı teröristler olduğu tespit edildi.

Afrinde öldürülen teröristlerle ilgili çarpıcı detay

İstihbarat birimleri daha önce 'nın dağ kadrosunda olan teröristlerin ailelerini, mahkeme kararıyla teknik takibe aldı. 7 yıl önce İstanbul'da tekstil atölyesinde çalışırken örgütün dağ kadrosuna katılan Garzan kod adlı B.A.'nın, 14 Aralık gecesi 'tan annesini arayarak, 'ye gideceğini söylediği belirlendi.

'ÇOK KAYIP VERDİK'
13 Mart'ta annesini bu kez Suriye'den arayan B.A.'nın "Çok kayıp verdik. Benim bulunduğum mevzide 60 arkadaş vardı. 2 kişi kaçtık. Asker sanki bizi eliyle koymuş gibi tepemize bomba yağdırıyordu. Münbiç'e kaçtım" dediği ortaya çıktı. Yapılan teknik takip ve teröristlerin yaptığı konuşmalara göre Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin yaklaşık bin 200'ünün Kandil'den geldiği belirlendi.

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  • 01 Nisan 2018, Pazar 11:14
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