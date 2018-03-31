PKK'ya ağır darbe!

; 24 / 12 20 / 8 17 / 4 11 / -3 15 / 2 17 / 6 16 / 3 21 / 12 8 / -3 14 / 5 24 / 10 22 / 6 20 / 7 20 / 5 10 / -2 22 / 6 16 / 4 9 / 1 18 / 3 20 / 6 24 / 9 19 / 10 17 / 3 15 / 3 22 / 9 19 / 4 22 / 8 19 / 9 16 / 5 15 / 1 10 / 0 18 / 3 19 / 7 13 / 6 12 / 0 14 / 5 22 / 10 17 / 8 19 / 4 22 / 14 19 / 8 22 / 12 21 / 9 20 / 6 14 / 2 9 / -2 15 / 1 14 / 0 16 / 4 19 / 6 15 / 2 20 / 9 22 / 8 17 / 3 20 / 4 18 / 5 22 / 9 17 / 10 19 / 6 14 / 4 13 / 0 13 / 2 14 / 6 23 / 10 14 / 7 23 / 9 14 / 6 17 / 7 11 / 5 13 / 0 22 / 10 13 / 5 16 / 7 16 / 3 14 / 6 17 / 5 18 / 4 10 / 2 21 / 8 11 / -1 17 / 8 Türk Silahlı Kuvvetlerince, 24-30 Mart'ta Diyarbakır, Bitlis, Mardin, Bingöl ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 90 terörist etkisiz hale getirildi.
- 31 Mart 2018, Cumartesi 10:40
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