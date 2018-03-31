;
Yol Durumu
  1. İşte Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı
  2. Menbiç'te askeri hareketlilik! ABD asker yığıyor

PKK'ya ağır darbe!

PKKya ağır darbe!
Türk Silahlı Kuvvetlerince, 24-30 Mart'ta Diyarbakır, Bitlis, Mardin, Bingöl ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 90 terörist etkisiz hale getirildi.
  • 31 Mart 2018, Cumartesi 10:40
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar