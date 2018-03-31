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İşte 'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Suriye'nin kuzeyinde devlet kurma hayallerine kapılan proje terör örgütleri, Harekatı ile büyük bir darbe aldı.

İşte Afrinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine yuvalanan proje terör örgütlerine karşı başlattığı Harekatı, başarılı bir şekilde devam ediyor.

Harekat kapsamında 'i ve çevresindeki köyleri teröristlerden temizleyen Mehmetçik, bölgede tuzaklanan bombaları da tek tek etkisiz hale getirmeye başladı.

Bölgedeki operasyonlar kararlılıkla devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri son durum bilgisini paylaştı.

3 BİN 820 TERÖRİST EX
'dan yapılan açıklamada, harekat kapsamında toplam 3 bin 820 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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  • 31 Mart 2018, Cumartesi 10:44
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