Menbiç'te askeri hareketlilik! ABD asker yığıyor

ABD ordu sözcüsü ve koalisyonun halkla ilişkiler direktörü Albay Veale, takviye askerlerin sayısıyla ilgili bilgi verdi. ABD ordu sözcüsü ve koalisyonun halkla ilişkiler direktörü Albay Thomas F. Veale yaptığı açıklamada yeni konuşlanmanın bölgedeki koalisyon askerlerinin güvenliğinin sağlanması için bir koruma önlemi olduğunu iddia etti.
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