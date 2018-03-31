;
Yol Durumu
  1. Ankara'da metro kazası!

Patlayan lastiği değiştirirken canından oldu

Başkentte, yol kenarında aracının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı tır şoförü öldü

Patlayan lastiği değiştirirken canından oldu

'da yol kenarında aracının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan tır şoförü, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Etimesgut istikametine seyreden Mehmet Kara idaresindeki oksijen tüpü yüklü TIR'ın lastiği patladı.

TIR'ı yol kenarına çeken Kara, patlayan lastiği onarmaya başladı. Bu sırada, Ali Lökcü idaresindeki otomobil, yol kenarındaki Mehmet Kara'ya çarptı.

Otomobil ile tır arasında sıkışan Kara, olay yerinde hayatını kaybetti.

Aracından inip yaya olarak kaza yerini terk eden otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Etiketler:
  • 31 Mart 2018, Cumartesi 08:41
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar