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Ankara'da metro kazası!

Ankara'da Kızılay-Batıkent yönünde seferler başlamadan önce hat bakım çalışması yapan iki metro kaza yaptı

Ankarada metro kazası!

Ulus İstasyonu'nda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre maddi hasar oluştu. Raylardaki hasarların ardından metro seferleri iptal edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü metro güzergahında otobüslerle ek sefer koydu.

  • 31 Mart 2018, Cumartesi 08:31
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