Ankara'da metro kazası!

Ulus İstasyonu'nda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre maddi hasar oluştu. Raylardaki hasarların ardından metro seferleri iptal edildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü metro güzergahında otobüslerle ek sefer koydu.
Ulus İstasyonu'nda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre maddi hasar oluştu. Raylardaki hasarların ardından metro seferleri iptal edildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü metro güzergahında otobüslerle ek sefer koydu.
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